Wethouder Diks gaat wachtgeld aan Leeuwarden terugbetalen

Isabelle Diks - Foto: Jonas van Impe voor GroenLinks

Wethouder Isabelle Diks van GroenLinks heeft met de gemeente Leeuwarden een afspraak gemaakt over het terugbetalen van wachtgeld. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente.

“Er zijn afspraken gemaakt over de terugbetaling van het wachtgeld en daaraan wordt uitvoering gegeven”, aldus Natascha van ’t Hooft, de woordvoerder van Diks.

Diks was wethouder in Leeuwarden en kreeg wachtgeld terwijl ze ook Kamerlid was. Dat was mogelijk, omdat ze als wethouder meer verdiende. Eerst verdedigde ze dat ze wachtgeld kreeg, maar later besloot Diks het toch terug te betalen.

Diverse politieke partijen wilden weten of het geld al terugbetaald was. Daar werd toen echter geen antwoord opgegeven.