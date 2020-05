Werkzaamheden aan spoor: “230 Palen, 110 balken, 18 kilometer draad en diverse seinen”

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Op het spoor tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein De Vork wordt deze weken druk gewerkt. Volgens spoorbeheerder ProRail verlopen de werkzaamheden volgens schema.

Op het Hoofdstation worden deze maand verschillende werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de renovatie. Zo worden de perronkappen weggehaald zodat zij elders gerestaureerd kunnen worden. Over een aantal jaren zullen we terugkeren. Ook worden de gebouwen op het middenterrein waar de winkels waren gevestigd gesloopt. Een andere opvallende verandering is dat een aantal sporen zijn ingekort. “Deze sporen hebben we ingekort omdat op deze plek de komende jaren een tunnel wordt aangelegd die de noordkant van het stationsgebied met de zuidkant gaat verbinden”, laat een woordvoerder weten. “Om de sporen te kunnen verwijderen hebben we de spoorstaven eerst doorgeslepen en daarna zijn ze in delen afgevoerd. Ook de stootjukken hebben een nieuwe plek gekregen.”







Bij de werkzaamheden tussen het Hoofdstation en De Vork wordt een gloednieuwe stopmachine gebruikt. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail

2400 graden Celcius

Tussen het Hoofdstation en De Vork wordt in deze periode een vierde spoor aangelegd. In de oude situatie lagen er drie sporen en daar wordt nu een vierde aan toegevoegd. “Behalve dit nieuwe spoor vervangen we ook het bestaande spoor. We leggen nieuwe spoorstaven die we aan elkaar lassen met Thermiet. Dit is een mengsel van staal, magnesium en aluminiumpoeder. Dit verhitten wij tot 2400 graden Celcius waarna we de las maken. Nadat het Thermiet is uitgehard maken we de las glad. Dit zorgt voor de nodige vonken.” Bij de aanleg van het spoor wordt ook gebruik gemaakt van een gloednieuwe stopmachine van Strukton. Deze machine zorgt ervoor dat het spoorgrind goed onder de dwarsliggers komt te liggen en dat het nieuwe spoor de juiste hoogte krijgt.

Achttien kilometer draad voor de bovenleiding

Behalve het vervangen van de sporen wordt ook de bovenleiding vernieuwd. De bovenleiding wordt gebruikt door elektrische treinen en op de leiding staat een voltage van 1,5 kV. “Over het hele traject van vier kilometer komt er nieuwe bovenleiding. De oude bovenleidingsbalken zijn verwijderd en ook de bovenleidingsmasten inclusief de fundering hebben we weggehaald. In totaal gaan we de komende weken 270 funderingen, 230 palen, 110 balken en achttien kilometer draad nieuw aanleggen.”







Nabij de Esperantokruising is de afgelopen dagen een nieuw seinportaal gebouwd. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Seinen met cijferbakken

Daarbij wordt ook het seinwezen opnieuw ingericht. De seinen geven aan of een machinist veilig door kan rijden, dat er gestopt moet worden of dat er een aanpassing nodig is in de snelheid. De oude seinen en een seinportaal zijn inmiddels weggehaald. Ter hoogte van de voormalige esperantokruising werd enkele dagen geleden een nieuw portaal gebouwd. Een oplettende bezoeker van deze website liet weten dat er maar drie seinen waren geplaatst. “Klopt, maar we zijn ook nog niet klaar”, laat ProRail weten. “De komende tijd gaan we nog een vierde er bij plaatsen.” Grootste verandering is dat de nieuwe seinen zijn uitgerust met een cijferbak. Bij een brandende groene of gele lamp kan het cijfer 4, 6, 8, 10, 12 of 13 worden meegegeven. Dit cijfer staat voor de snelheid x 10 die bij het volgende sein bereikt moet zijn.

De Vork vanaf 4 juni in gebruik

Op opstelterrein De Vork wordt de laatste hand gelegd aan het rangeerterrein. “Het ligt er nu al erg strak bij. In de toekomst gaat het opstelterrein aan de zuidkant van het Hoofdstation hier naar toe verhuizen. De bedoeling is dat de ingebruikname op 4 juni plaatsvindt. De treinen van Arriva en van de NS kunnen dan hier geparkeerd worden, en ook kunnen ze hier schoongemaakt en getankt worden.”

Door de werkzaamheden is er deze hele maand geen treinverkeer mogelijk richting Winschoten en Assen. Treinreizigers worden met bussen vervoerd.





Op het Hoofdstation zijn de sporen ingekort. Op deze plek komt in de toekomst een tunnel. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail





Opstelterrein De Vork ligt er strak bij. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail





De Vork wordt op 4 juni in gebruik genomen. Momenteel worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail





Tussen het Hoofdstation en De Vork wordt ook de bovenleiding vernieuwd De oude portalen worden met bruut geweld weggehaald. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail