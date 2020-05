‘We’ll meet again’ klinkt vanaf bordes Stadsschouwburg

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Op verschillende plekken in de provincie Groningen werd dinsdagavond het lied ‘We’ll meet again‘ ten gehore gebracht. Zo ook op het bordes van de Stadsschouwburg in Groningen waar Bert Visscher het lied vertolkte.

Het idee om het lied uit 1939 van Vera Lynn te laten horen was op initiatief van de cultuursector in Groningen. Behalve op het bordes van de Stadsschouwburg werd het lied ook ten gehore gebracht op het dak van het Forum. Met ‘We’ll meet again‘ werd een hommage gebracht aan de vrijheid. Het lied van Lynn is traditioneel het slotstuk van het 5 mei-concert op De Amstel in Amsterdam. Vanwege de coronamaatregelen kon dat concert op Bevrijdingsavond niet doorgaan.

‘We’ll meet again‘ wordt geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog. ‘Wij zullen elkaar weer zien’ slaat op de mobilisatie en het vertrek van de militairen naar het front. Hun families weten niet wanneer zij weer terugkeren óf überhaupt terugkeren en elkaar pas in de hemel wellicht weer terugzien. Het lied werd vaak aan vertrekkende soldaten opgevoerd.