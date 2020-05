Wateroverlast in woning laat brandweer uitrukken naar Zeeheldenbuurt

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest maandagochtend in actie komen aan het Abel Tasmanplein in de Zeeheldenbuurt in de stad Groningen voor wateroverlast. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van wateroverlast kwam rond 06.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een probleem in een woning”, vertelt Weening. “Naar alle waarschijnlijkheid is er een lekkage ontstaan in een leiding. Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan waarbij de bewoners buiten moesten wachten. Hoe de lekkage precies kon ontstaan, en hoe het probleem is verholpen, is niet helemaal duidelijk.”

Na een half uur konden de bewoners weer naar binnen.