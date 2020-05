Wateroverlast in Forum Groningen door sprinklerinstallatie

nieuws

Foto Joey Lameris 112groningen.nl

In Forum Groningen is vrijdagochtend sprake van wateroverlast. Volgens omstanders liep er water vanaf de trappen het VVV kantoor in.

Volgens een woordvoerder van het Forum is waarschijnlijk de sprinklerinstallatie in het gebouw afgegaan. Er wordt nog uitgezocht hoe dat kon en wat de schade is. Momenteel is men druk bezig om de boel schoon te maken.

Ook bij horecagelegenheid ’t Feithhuis in de buurt van het Forum is sprake van wateroverlast. Maar dat staat waarschijnlijk los van elkaar.

