“Wat een raar gezicht om het Hoofdstation zonder perronkappen te zien”

Foto: Dennis Smit

Op het Hoofdstation wordt deze week druk gewerkt om de oude perronkappen te verwijderen. De kappen worden de komende jaren gerestaureerd.

Een maand geleden werden de eerste kappen verwijderd. De afgelopen dagen is een groot deel van de kappen aan de westzijde van het station weggehaald. “Het is een heel raar aangezicht”, zegt Dennis Smit die een kijkje nam op het Hoofdstation. “Zonder de kappen mist het alle allure die het station normaal wel heeft.” De perronkappen zijn niet het enige dat deze dagen verdwijnt. Vrijdag werd de sloophamer in de oude kiosk gezet. De komende tijd zullen ook de andere winkelgebouwen op het middenterrein gesloopt worden.

De monumentale perronkappen werden gebouwd in de periode 1894 – 1896. Weersinvloeden hebben de inmiddels 120 jaar oude kappen aangetast en ook voldoen ze door hun leeftijd niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Spoorbeheerder ProRail vindt het belangrijk dat de oude kappen bewaard worden en daarom zullen ze de komende twee jaar gerestaureerd worden. In 2022 komen ze weer terug. In de tussentijd worden er tijdelijke kappen geplaatst waar reizigers onder kunnen schuilen.