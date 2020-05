Warme Hemelvaartsdag verwacht, daarna regen

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Hemelvaartsdag belooft een warme dag te gaan worden. De warmte lijkt echter van korte duur want daarna wordt regen verwacht. Dat is de voorspelling van Weerplaza.

Volgens de meteorologische dienst zou het aanstaande donderdag wel eens 23 graden kunnen worden in Groningen. Bij die temperatuur is er sprake van een warme dag. In het binnenland zou het wel eens 27 graden kunnen worden waarmee het één van de warmste Hemelvaartsdagen ooit gaat worden. Ook de komende dagen beloven zonnig te verlopen. Op maandag en dinsdag wordt het twintig graden en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Op woensdag doet de temperatuur een klein stapje terug maar is het bij achttien graden nog steeds aangenaam.

Na Hemelvaartsdag lijkt er een weersverandering aan zet. Op Hemelvaartsdag is er in de middag of avond niet een bui uitgesloten, op vrijdag en in het weekend valt er meer regen. Ook de temperatuur gaat dalen van negentien graden op vrijdag naar vijftien graden op zondag.