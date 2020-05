Wandel ‘virtueel’ door tentoonstelling 75 jaar bevrijding in Groninger Museum

nieuws

Foto: Beeld uit de virtuele tentoonstelling (Musea360)

Door de coronacrisis kon de tentoonstelling En tóch staat de Martini – 75 jaar bevrijding in Groningen niet bezocht worden door belangstellenden. De tentoonstelling is daarom opgenomen in een virtuele tour door het museum. Deze is sinds dinsdagochtend te bezichtigen via de website van Musea360.

De expositie zou vanaf 14 maart te zien zijn in het museum. Maar de uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende sluiting van het museum gooide roet in het eten. Voor de tentoonstelling werd kosten noch moeite gespaard. Begin maart werden zelfs een tank en een jeep met een grote kraan en een hoogwerker over het water naar de deuren van paviljoen Coop Himmelblau getakeld. Om belangstellenden op Bevrijdingsdag toch de mogelijkheid te bieden om de tentoonstelling te zien, is de gehele ruimte in 360 graden gefotografeerd. Tijdens de virtuele rondleiding zijn audio- en videofragmenten te beluisteren en te zien.

De tentoonstelling geeft aandacht aan de oorlog, maar vooral aan de bevrijding. De expositie staat stil bij vele onderdelen van de oorlog en de bezetting in Stad en Ommeland. Verzet en collaboratie komen aan bod, net als de vervolging van de Joodse gemeenschap. Maar ook het leven van al die mensen die niet vervolgd werden, en het liefst hun gewone leven wilden voortzetten. Daarnaast worden zo’n veertig ‘bevrijdingsrokken’ tentoongesteld. Overal in Nederland maakten vrouwen in de jaren na 1945 zulke rokken, naar een idee van verzetsstrijdster Mies Boissevain.