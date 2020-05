Wachtrijen tot het einde van de straat voor de ‘Drive Indo’

nieuws

Foto: Facebook Drive-Indo

Wat begon als een kleine afhaaldienst voor Indonesisch eten in Groningen, bleek in no-time een doorslaand succes. “De rij met auto’s is soms zo lang dat mensen een uur moeten wachten”, zo meldt ondernemer Paul van de Vegte aan Horecanederland.TV.

“Ik had het heel laag ingezet“, vertelt Van De Vegte over 9 april, de eerste dag dat de Drive Indo open zou zijn. “Ik had gerekend op veertig maaltijden per dag, dan is het kostendekkend en gaat het ook nog wat brengen.”

Die inschatting bleek echter niet te kloppen. “We waren de eerste dag bezig. Na een half uur keek ik eens naar buiten en er stond ineens dertig auto’s te wachten. (..) Gisteren heb ik de langste rij ooit gezien, mensen moesten soms wel een uur wachten en dat deden ze dan ook! Dit is echt een beetje positief uit de hand gelopen!”

Van De Vegte zegt zich soms wat ongemakkelijk te voelen bij het succes: “Ik heb nu een succesverhaal hier, maar je ziet ook andere dingen om je heen en dat is best wel tegenstrijdig.”