VVD wil terrassen in Groningen langer open en openbare toiletten op straat

Foto: Marketing Groningen

De gemeenteraadsfractie van de VVD in Groningen wil dat de terrassen ’s morgens eerder open kunnen, en ’s avonds pas later dicht hoeven. Daarnaast vraagt de fractie aan het gemeentebestuur om mobiele toiletten in de openbare ruimte te plaatsen in de buurt van horecagelegenheden.

Bovendien vindt de fractie dat horecaondernemers zonder terrasvergunning hun tafels en stoelen buiten moeten kunnen zetten. “Dit kan de gemeente zo invoeren. Zeg nou zelf: Wie wil nu niet de hele zomer een Tropisch Weer Scenario?” zegt raadslid Geeske de Vries.

Ook vraagt de fractie om meer openbare toiletten rond horecazaken. De Vries: “Het is natuurlijk van belang dat gasten en personeel veilig zijn. Door kleine toiletten in horecazaken kan de 1,5 meter onder druk komen te staan. De gemeente moet daarom in overleg met de horeca om zo te zorgen voor voldoende veilige toiletten.”

De VVD dient haar plannen voor de horeca komende woensdag tijdens het vragenuur van de gemeenteraad in.