VVD wil fysieke lessen op alle middelbare scholen vanaf 1 juni, ook op het Harens Lyceum

Foto: Harens Lyceum

Alle scholen voor het middelbaar onderwijs in de gemeente Groningen moeten op 1 juni weer open voor fysiek onderwijs. Dat stelt de gemeenteraadsfractie van de VVD maandagmiddag in schriftelijke vragen aan het college.

De fractie stelt de vragen naar aanleiding van de berichtgeving van OOG over de problemen die het Harens Lyceum ziet bij de heropening van de school. Vooralsnog houdt deze school ook na 1 juni haar deuren gesloten. De VVD fractie vindt dit onwenselijk en eist daarom dat de gemeente alles in het werk stelt om de school te helpen om toch open te kunnen gaan. “In een onzekere tijd proberen we, met inachtneming van het kabinetsbeleid onze samenleving weer te ontsluiten. Onderwijs volgen is goed voor leerlingen en geeft ouders weer ruimte om te werken en te ondernemen”, aldus VVD-raadslid Jasper Boter.

De reden voor het Harens Lyceum om niet volledig over te schakelen op fysiek onderwijs is de beperkte tijd. “Het geven van online-onderwijs gaat op dit moment heel goed ondanks dat we dit ook zelf hebben moeten opzetten. Ik ben ontzettend trots op alle collega’s en medewerkers die hier zo hard aan gewerkt hebben. Echter, als we nu weer iets nieuws moeten ontwikkelen dan zijn we bang dat dit ten koste gaat van de leerlingen”, zo vertelde rector Albert Noord van het Harens Lyceum afgelopen zaterdag.