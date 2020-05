Vuurgloed boven winkelcentrum Lewenborg laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen vanwege een vuurgloed die boven winkelcentrum Lewenborg gezien werd. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een brandgerucht kwam rond 23.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Op de meldkamer was een melding binnengekomen van een vuurgloed en rookontwikkeling boven het winkelcentrum. “Boven de winkels zitten woningen”, vertelt Ten Cate. “Op één van de balkons was rommel in brand gestoken. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, en of het moedwillig is gebeurd, is onbekend. Brandweerlieden hebben na aankomst een onderzoek ingesteld. Zij hoefden niet in actie te komen omdat het vuur op dat moment al onder controle was.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.