Vrouwenopvang Het Kopland start telefoonlijn voor hulp bij huiselijk geweld

Foto: Inproperstyle via Pixabay

Stichting Het Kopland is dinsdag begonnen met een telefonische hulplijn vanuit de Vrouwenopvang in Drenthe en Groningen. De hulplijn is bedoeld voor inwoners van de provincies die bang zijn dat hun thuissituatie uit de hand loopt. De hulplijn (088 – 066 30 90) is dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 23.00 uur.

De hulplijn is gestart, omdat door het coronavirus mensen meer thuis zijn. Daardoor kunnen spanningen binnenshuis oplopen en wordt de kans op huiselijk geweld groter. Ook is huiselijk geweld nu minder zichtbaar. Met de telefonische hulplijn biedt Het Kopland mensen een handvat of een vluchtweg, zo vertelt Paulien Sissingh (hoofd van de Vrouwenopvang in Groningen): “Mensen die zich onveilig voelen, die vragen hebben en advies zoeken over en rondom huiselijk geweld kunnen bij ons terecht. Je kunt bij ons je verhaal doen, er wordt niet aangedrongen dat je de relatie moet beëindigen en er worden niet direct hulpverleners op je afgestuurd. We bieden een luisterend oor, informatie en advies. Indien nodig kunnen we ook ondersteuning en opvang bieden voor jou en je kinderen.”

De hulplijn wordt bemenst door professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen van de Vrouwenopvang. “Dus je praat altijd met iemand die jouw situatie begrijpt en kent. Iemand die goed luistert, en je kan informeren of adviseren. En indien de situatie thuis echt uit de hand dreigt te lopen en veiligheid onder grote druk staat kunnen we ook begeleiding en opvang bieden,” vertelt Imar van der Ark, hoofd van de Vrouwenopvang in Drenthe.

De hulplijn van Het Kopland is dagelijk te bereiken tussen 09.00 en 23.00 uur via 088 – 066 30 90. De hulplijn is dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur bereikbaar. De tijden dat de lijn niet bereikbaar is, worden mensen gewezen op de chatfunctie van Fier (https://www.fier.nl/chat) voor informatie en advies. In alle gevallen kunnen mensen met problemen via 0800 – 2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.