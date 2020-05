Vrouw raakt met fiets te water, omstander schiet te hulp

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Op de Hoofdweg tussen Meerstad en Harkstede is zaterdagmiddag een vrouw op een fiets te water geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Een vrouw was op haar fiets onderweg toen ze te water is geraakt. Een omstander zag het gebeuren en deze greep direct in. Deze man heeft de vrouw uit het water kunnen redden.” Ondertussen waren de hulpdiensten al onderweg. “Brandweerlieden van de blusgroep Harkstede hebben de fiets van de mevrouw uit het water gehaald. Ook hebben ze nog gezocht naar een aantal persoonlijke bezittingen maar die zijn in het water achtergebleven.”

De vrouw is door familieleden opgehaald en naar huis gebracht. Naar de toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.