Vreemde lucht laat brandweer uitrukken naar Zeeheldenbuurt

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen aan de Admiraal de Ruyterlaan in de Zeeheldenbuurt in de stad Groningen omdat er een vreemde lucht werd geroken. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 16.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Bewoners van een studentenpand dat zich schuin achter het CSG Augustinus bevindt roken een sterkte lijmlucht”, vertelt Lameris. “Omdat zij het niet vertrouwden hebben ze de hulpdiensten ingeschakeld. Bij aankomst hebben de brandweerlieden verschillende metingen uitgevoerd. Ook is men met een warmtebeeldcamera het pand ingegaan om controles uit te voeren. Uiteindelijk is onbekend wat de oorzaak is geweest, maar men vermoedt dat de vreemde lucht veroorzaakt is door werkzaamheden aan het riool even verderop in de straat.”

De brandweer is na twintig minuten weer teruggekeerd naar de kazerne.