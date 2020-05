Vragen in Drenthe over verkoop Groningse aandelen vliegveld Eelde

nieuws

Bron foto: Bitfreak / Flickr / CC 2.0-by-nc-sa

Na Leefbaar Tynaarlo roert ook de Statenfractie van de PvdA in Drenthe zich in de discussie omtrent de verkoop van de Groningen Airport Eelde-aandelen van de gemeente Groningen aan Stichting FB Oranjewoud.

De fractie van de PvdA is niet blij dat FB Oranjewoud mogelijk niet meegaat in de investeringen die de vijf ‘oude’ aandeelhouders gepland hadden voor het vliegveld. Dat meldde RTV Drenthe afgelopen weekend. De fractie vraagt daarom, middels schriftelijke vragen aan het Drentse College van Gedeputeerde Staten, of de gemeente Groningen haar verplichtingen aangaande de toekomst van GAE heeft overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder.

Eerder vorige week vroeg de Tynaarlose gemeenteraadsfractie van Leefbaar Tynaarlo aan het lokale college of de verkoop van de Groningse aandelen een vorm van staatssteun zou zijn. Als dat zo blijkt, vindt de fractie dat de verkoop aan de nieuwe partij gestaakt moet worden.

Over de nieuwe aandeelhouder, de Stichting FB Oranjewoud, worden ook geen jaarrekeningen en winst- of verliescijfers gepubliceerd. Volgens RTV Drenthe is wel duidelijk dat dit onderdeel net als de holding, met een schuld van ruim 50 miljoen euro zwaar leunt op geleend geld.