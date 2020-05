nieuws

Foto Andor Heij. Spitstrein naar Groningen in Assen

Er rijden voorlopig geen spitstreinen tussen Groningen en Assen. Volgens de NS zijn die ritten nog niet nodig.

Op 2 juni hervat de NS grotendeels de dienstregeling van voor de coronacrisis. De NS verwacht dat er nog steeds weinig gebruik gemaakt gaat worden van de treinen en daarom vervalt de spitstrein. “Het aantal reigers daalde direct na de coronacrisis tot slechts 10 procent”, aldus Leonie Bosselaar van de NS. “Dat gaat geleidelijk weer omhoog, maar we verwachten op 2 juni geen enorme stijging. Het vervallen van de spitstrein is tijdelijk. Het is de bedoeling dat die weer gaat rijden als alles weer bij het oude is”.

De experimentele coronatrein die tussen Groningen en Zwolle reed gaat er ook uit. “De reizigers vonden dat er veel te veel stickers in zaten”, zegt Bosselaar. “We plakken nu alleen groene stickers op de plekken waar de mensen wel mogen zitten. De plexischermen zijn ook niet meer nodig omdat je met mondkapjes de trein in moet. Elke trein heeft door de maatregelen de helft van de normale capaciteit”.