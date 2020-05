Voorlopig geen fysiek onderwijs op Hanzehogeschool

nieuws

Foto: Sicco Haring

De Hanzehogeschool gaat vanaf 2 juni nog geen fysiek onderwijs aanbieden. Het geven van online lessen wordt tot het einde van het studiejaar gecontinueerd.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de deuren na de Pinksterdagen weer te openen maar dat wordt uitgesteld. “We volgen de landelijke maatregelen”, vertelt woordvoerder Evanya Breuer van de Hanzehogeschool. “Het niet geven van fysiek onderwijs geldt voor alle hbo-scholen in ons land.” Op dit moment wordt wel onderzocht of er vanaf 15 juni kleinschalig praktijkonderwijs mogelijk is. “Dit onderzoek wordt door de overheid uitgevoerd en op 20 mei wordt duidelijk of dit door kan gaan. Dus heel concreet betekent het dat we het onderwijs zoals we dat nu geven tot het einde van het studiejaar zo zal plaats vinden. Waar de overheid ruimte geeft zullen we waar mogelijk afstuderen en praktijk onderwijs op kleine schaal onder voorwaarden van de overheid en op een kleinschalige manier gaan aanbieden.

Praktijk is erg belangrijk op hbo

Volgens Breuer is het wel mogelijk om in de tussentijd in bepaalde gebouwen zelfstudie te volgen. “Je moet je realiseren dat praktijk op hbo-opleidingen ontzettend belangrijk is. Mensen die bijvoorbeeld op het conservatorium studeren, een dansopleiding volgen of afhankelijk zijn van een laboratorium, die kunnen daar gebruik van maken. Maar dat gebeurt allemaal wel onder hele strenge regels. Zo kom je bijvoorbeeld alleen en bevind je je met zo min mogelijk anderen in een ruimte zoals het RIVM voorschrijft. Daarnaast meld je je van tevoren aan zodat wij een goed overzicht hebben.”

“Trots op alle mensen”

De Hanzehogeschool werkt inmiddels bijna twee maanden met online onderwijs. “Sinds medio maart zijn onze deuren gesloten. Vanaf die dag zijn we onderwijs gaan geven op een hele andere manier. Uiteraard hadden we wel wat ervaring met online onderwijs, maar niet op deze schaal. Ons beeld is dat we heel tevreden zijn met hoe het gaat. Natuurlijk leren we heel veel, maar zijn we ook heel trots op al die medewerkers die zoveel werk verzet hebben om hier het beste van te maken.”

Veel contact met Veiligheidsregio en OV-bureau

Wanneer de hbo-instelling weer open gaat is behalve het onderzoek van de overheid afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkeld. Ondertussen wordt er al wel nagedacht over de periode als de deuren weer open mogen. Op tafel liggen bijvoorbeeld ideeën als looproutes en welke ingangen gebruikt gaan worden. “We werken met allerlei scenario’s. Voorop staat dat het praktijkonderwijs en het afstuderen bij ons voorrang krijgt. Het belangrijkste is dat we studievertraging voor studenten zoveel mogelijk minimaliseren. Voor de rest volgen we de protocollen waarbij we ook veel contact hebben met de Veiligheidsregio, het OV-bureau maar ook contact hebben met andere hbo-scholen in het land hoe zij de zaken aanpakken.”