Foto: Marketing Groningen

Een ‘koninklijk onthaal’, zo noemt KHN voorzitter Irene van der Velde de nieuwe werkwijze binnen de Groningse horeca bij de heropening op 1 juni aanstaande.

Volgens Van Der Velde is de de gemeente Groningen zeer welwillend geweest om de horeca de reikende hand te bieden. Die maakte woensdag het tijdelijke terrassenbeleid bekend. “Er mag meer waar het kan maar de voetgangers moeten wel veilig gebruik kunnen blijven maken van de openbare ruimte. En die hebben door Corona nu eenmaal meer afstand nodig dan anders: tot elkaar en tot de terrassen. Dat maakt de situatie in de binnenstad erg complex”, aldus Van Der Velde. “Een mooi gebaar van de gemeente is dat ondernemers op ons verzoek worden vrijgesteld van precariobelasting voor terrasuitbreidingen. Voor de reguliere precariobelasting hadden we al uitstel gekregen en zijn we nog in gesprek over afstel.”

“Alleen als we ons met z’n allen goed aan het protocol houden en elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte gunnen, dan kunnen we zo snel mogelijk weer naar normaal. Doen we dat niet, dan snijden wij en de gasten onszelf in de vingers”, vervolgt Van Der Velde. Hoewel de ‘uitdagingen’ volgens Van Der Velde groot zijn, blijft ze positief: “Zie het ‘protocol maar als een Koninklijk onthaal. We gaan iedereen netjes vragen hoe het met ze is (lees: vragen naar de gezondheid) en ze naar een zitplaats begeleiden. Hoe Koninklijk is dat?”

Maar Van Der Velde blijft ook realistisch, want ondanks de heropening is de sector er nog lang niet na de lange sluiting: “En dat haal je niet even in, al helemaal niet binnen de 1,5 meter samenleving. Dat blijft voor veruit de meeste ondernemers economisch gezien een onhaalbare klus. Voor nu, eerst maar lekker genieten waar het kan want we hebben onze gasten gemist. Uiteindelijk is dat wat we het liefste doen: gastvrijheid bieden.”