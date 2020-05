Voor het eerst sinds 26 maart geen coronapatiënten meer op IC in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal coronapatiënten op Intensive Care-afdelingen in Groningse ziekenhuizen is woensdag nul. Dat is voor het eerst sinds 26 maart.

Dat blijkt uit cijfers van het ROAZ Noord die woensdagavond bekend werden gemaakt. Op 26 maart, de eerste dag dat er cijfers gedeeld werden, lagen er 24 COVID 19-patiënten op IC-afdelingen in Groningse ziekenhuizen. De piek werd vervolgens bereikt op 5 april toen het aantal gestegen was naar 68 patiënten. Afgelopen maandag waren er nog zes, woensdag dus nul. In de provincies Drenthe en Fryslân ligt er in iedere provincie nog één patiënt op de IC.

Op de reguliere afdelingen is het aantal coronapatiënten in de provincie Groningen echter gestegen. Van zestien op maandag naar negentien op woensdag. Ook in Drenthe is het aantal coronapatiënten op deze afdelingen toegenomen, van nul naar vijf. Alleen in Fryslân is er een afname, van tien naar negen.

In de noordelijke ziekenhuizen worden op dit moment nog vier patiënten behandeld van buiten de regio. Drie verblijven op reguliere afdelingen en één op de Intensive Care.