Voor de laatste keer rangeren met de trein in de ‘tuin’ van Groningen

Foto: machinist Martin

Vreemde dagen zijn het voor de machinisten van vervoersbedrijf Arriva. Deze dagen rangeren ze de treinen voor de laatste keer in ‘de tuin’.

De tuin is bijnaam voor het rangeerterrein aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Op dit terrein worden trein geparkeerd maar worden ze ook schoongemaakt en gewassen. Komende woensdag wordt het rangeerterrein overbodig als het nieuwe opstelterrein De Vork bij Haren in gebruik wordt genomen. Vanaf dan worden de treinen geparkeerd op dit terrein. Voordeel van De Vork is dat het veel groter is dan het terrein bij het Hoofdstation.

Ondanks dat is het wel weemoedig afscheid nemen van ‘de tuin’ waar sinds jaar en dag geparkeerd en gerangeerd wordt. “Het is een vreemd gevoel”, zegt machinist Martin. “Zoals het nu lijkt is dit mijn laatste rangeerdienst die ik draai op het emplacement van Groningen. Ik ga dit terrein zeker missen.” De afgelopen weken is de ontmanteling van het oude rangeerterrein al begonnen. Zo kunnen de treinen al niet meer gewassen worden en zijn verschillende wissels en seinen weggehaald.