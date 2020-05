Volgende week zwemmen? Thuis badpak aandoen

nieuws

Wie volgende week gaat zwemmen in een binnenzwembad moet zich thuis omkleden. Dat staat in een protocol van zwembond KNZB.

Afgelopen woensdag maakte premier Rutte (VVD) bekend dat vanaf maandag de binnenzwembaden weer open mogen. De KNZB heeft nu een protocol gemaakt waar zwemmers zich aan dienen te houden. Daarin staat dat zwemmers bij binnenkomst in het zwembad hun zwemkleding onder hun normale kleding aan moeten hebben en vrijwel gelijk het water in kunnen duiken. Daarnaast is de oproep om zowel vooraf als na afloop van het zwemmen thuis te douchen. Ook wordt gevraagd om van tevoren thuis naar het toilet te gaan.

Eenmaal in het water gelden er ook protocollen. Zo is het bij trekken van baantjes de bedoeling dat er eenrichtingsverkeer ontstaat, waarbij de ene baan heen en de andere baan terug gaat. Daarnaast moet men onderlinge afstand houden en is inhalen verboden.