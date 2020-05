Volgende week duidelijkheid over horecaregels

Volgens burgemeester Koen Schuiling wordt er nog nagedacht over een nadere invulling van de corona regels voor de Horeca.

Bij culturele instellingen is er een verband tussen de hoeveelheid mensen en de oppervlakte van zo’n instelling. In de gister gepresenteerde regels is dat verband voor horecaondernemingen er nog niet. Er mogen per 1 juni 30 mensen,exclusief personeel, in een café of restaurant. Schuiling ziet het beboeten van overtreders van de coronaregels in de horeca als laatste optie.

In Groningen willen café- en restauranthouders tijdelijke uitbreiding van het terras, nu ze in hun zaak voorlopig hooguit dertig gasten mogen ontvangen. De gemeente wil daarover nadenken, maar de mogelijkheden zijn beperkt, in de binnenstad is er weinig ruimte.