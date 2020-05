‘Volgende week advies over heropenen sportscholen’

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Het Outbreak Management Team, het OMT, komt volgende week met een advies of sportscholen ook eerder dan 1 september open kunnen. Dat heeft minister Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid laten weten.

Sportscholen zijn vanwege de coronamaatregelen nu sinds halverwege maart gesloten. Het lijkt erop dat zij voorlopig nog niet open mogen. Twee weken geleden presenteerde het kabinet een routekaart hoe het land uit de intelligente lockdown moet komen. Daaruit blijkt dat sportscholen op zijn vroegst in september de deuren weer mogen openen. Veel sportschoolhouders zijn hier boos over. Van Rijn erkent dit. “De maatregelen raken ondernemende sportaanbieders, zoals sportscholen hard.”

Van Rijn heeft daarom het OMT gevraagd om een advies te geven of men ook eerder dan 1 september open kan. “Dit advies wordt volgende week verwacht. Daarnaast ben ik in gesprek met het Platform Ondernemende Sportaanbieders, POS, en NL Actief over eventuele steun van de overheid.”