Virtuele expositieruimte voor kunstenaars bij Galerie Noord

Afbeelding: Galerie Noord

Galerie Noord is afgelopen vrijdag gestart met de online expositie EXP40. Tijdens de expositie, die precies 40 dagen duurt, plaatst de galerie in de Nieuwstad iedere dag één werk van één kunstenaar op sociale media.

Galerie Noord is net als de meeste galeries en musea voorlopig gesloten en kan alleen virtueel ruimte bieden aan kunstenaars. Daarom deed de galerie een oproep onder alle kunstenaars die eerder in Galerie Noord exposeerden en maakte uit alle reacties een selectie van 40 werken. Iedere dag verschijnt een van de werken op social media en de complete selectie is te vinden op de website van Galerie Noord.

In de fysieke galerie is, ondanks de voorlopige sluiting, voor voorbijgangers toch iets te zien. Op het raam is poëzie te vinden en door het raam zie je alle werken van EXP40 geprojecteerd op de muur. De poëzie is van de hand van Anneke Claus.