Viroloog UMCG had versoepeling niet verwacht: besmettingen zullen gaan stijgen

Door de coronaversoepelingen zal het aantal besmettingen de komende tijd gaan toenemen. Dat zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG. Hij verwacht een toename in de derde week van juni.

Hoeveel besmettingen er bij gaan komen is voor Niesters koffiedik kijken. Maar dat het aantal geïnfecteerden gaat stijgen staat voor de viroloog vast. De arts noemt de derde week van juni omdat dit drie weken na het openen van de terrassen is, en kroegen, café’s en bioscopen maximaal dertig gasten mogen ontvangen. “Een week of drie na deze opening zullen wij op medisch vlak de effecten daar van gaan zien.”

De viroloog had niet verwacht dat Rutte afgelopen woensdag in zijn persconferentie al met zoveel versoepelingen zou komen. Hij had dit nog niet zien aankomen. Toch maakt Niesters zich niet direct zorgen. “Ik snap dat er iets moet gebeuren. We kunnen mensen niet anderhalf jaar binnenhouden. Maar alles heeft wel een risico. Er zullen weer meer mensen op de Intensive Care komen en overlijden.” Wel zegt hij dat als dit moment aanbreekt er voldoende capaciteit op de IC’s zal zijn omdat het aantal opnames de voorbije weken aan het dalen is.