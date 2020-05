Viroloog: “Nieuwe coronagolf verwacht, alles staat of valt met hoe we ons gedragen”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Ons land moet rekening gaan houden met een nieuwe coronagolf. Daarvoor waarschuwt viroloog Marion Koopmans. Hoe heftig het wordt is volgens de viroloog volledig afhankelijk van ons gedrag.

Koopmans is één van de leden van het Outbreak Management Team, het OMT, dat het kabinet advies geeft in de aanpak van het indammen van het coronavirus. De rol van het OMT is volgens Koopmans sinds de uitbraak van het virus in februari in ons land langzaam veranderd. In een interview met het Algemeen Dagblad zegt ze dat van heilig en allesbepalend de rol de afgelopen weken langzaam gewijzigd is naar eentje vanaf de zijlijn. Het kabinet opereert in deze fase meer vanuit economisch oogpunt. “Als het gaat over het weer opstarten van de economie, die begon te kraken in zijn voegen, dan zijn wij duidelijk niet beslissend. Daarvoor waren we dat uiteraard ook niet, want dat blijft het kabinet.”

Het van het slot halen van het land betekent dat er meer bewegingen zullen zijn waardoor het virus verder verspreid kan worden. “We moeten echt goed de vinger aan de pols houden. De voorwaarde dat versoepeling niet doorgaat als mensen zich niet aan de gedragsadviezen houden, is ontzettend belangrijk.” Volgens de viroloog is het daarom van essentieel belang om afstand te houden, niet teveel mensen bij elkaar te zetten en de hygiënemaatregelen na te leven. “Als het misgaat hebben we echt een megaprobleem.”

Het RIVM laat desgevraagd weten niet bang te zijn dat het versoepelen van de coronamaatregelen tot een nieuwe golf aan besmettingen gaat leiden. Wel maakt de Rijksdienst zich zorgen over de mate waarin mensen zich willen en kunnen houden aan de basisregels als handen wassen en afstand houden.