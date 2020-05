Viroloog Friedrich waarschuwt voor nieuwe uitbraken bij zorginstellingen, horeca en grote bedrijven

nieuws

Foto: RUG

Volgens arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG moeten we er vanuit gaan dat er deze zomer nog uitbraken van het coronavirus gaan plaatsvinden. Friedrich denkt met name aan uitbraken bij zorginstellingen, grote bedrijven en de horeca, zo vertelde hij vrijdagochtend in het NPO-radioprogramma ‘Dit is de Dag’.

In de zomer verwacht Friedrich dat de intensiteit van de virusverspreiding met twintig procent afneemt, maar dat er wel uitbraken van het virus zullen zijn: “Het doel is dat we de epidemie daarom nu reduceren en dat we de overdracht van het virus telkens weer indammen als het ergens opduikt”, aldus Friedrich. Voor de herfst en de winter verwacht Friedrich dat het virus weer sterker zal worden.

Daarnaast is Friedrich terughoudend over het onderzoek van de UvA over de verspreiding van het virus door de aerosolen. “Ik snap dat we voorzichtig moeten zijn, maar we moeten ook opletten dat we niet alles platleggen zonder dat er duidelijke aanwijzingen zijn”, aldus de arts. “In de studies die zijn uitgevoerd, is in de aerosolen geen intact en actief virus gevonden. Er is wel genetisch materiaal van het virus gevonden, maar niet het virus dat echt kan infecteren. Ik ga er niet vanuit dat de route via aerosolen de belangrijkste verspreidingsroute is.”