Vierduizend extra liters opslagcapaciteit en een ‘corona-proof’ pand bij Brouwerij Martinus

Foto: Wouter Holsappel

Brouwerij Martinus zit ook tijdens de corona-periode niet stil. Naast de ombouw van het dakterras, kroeg en restaurant boven de brouwerij kreeg de Groningse brouwer dinsdag ook nog eens twee lagertanks geleverd. In deze tanks gaat per stuk 2000 liter bier, volgens de brouwer genoeg om ook in de toekomst aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.

De tanks, bedoeld om het bier ‘uit te laten zakken’ voordat het geleverd wordt, waren al voor de coronacrisis besteld. “Het is wel apart dat, in tijden van crisis, toch iets optimistisch gebeurt”, vertelt Martijn Swierstra van Brouwerij Martinus. “Nu zijn we ook gelijk klaar voor de toekomst.”

Swierstra is dan ook optimistisch over de toekomst, ook na het ‘corona-proof’ maken van het pand aan de Kostersgang: “We gaan het overleven, dat optimisme heb ik wel. Bij ons is de indeling al niet heel erg krap. Je hebt hier best was ruimte, ook in het restaurant. Ik denk dat andere horecagelegenheden het er moeilijker mee hebben. Maar ik ben er nu wel weer klaar voor, in mijn beleving gaat de horeca eerder weer open dan ik had gedacht, dus kom maar op!”

Vanaf 1 juni gaan de deuren weer open voor publiek, maar wel alleen op reservering. Er zullen twee verschillende ingangen komen om het restaurant en dakterras van elkaar gescheiden te houden.