Verstoten eendenkuikens zorgen voor inzet brandweer

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen aan de Noorderbuitensingel voor een aantal verstoten eendenkuikens. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van dieren in problemen kwam rond 19.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Toen de brandweerlieden in de straat aankwamen zagen ze dat medewerkers van de Dierenambulance er al waren”, vertelt Lameris. “Al snel bleek het te gaan om een aantal kuikens die door de moeder verstoten waren. Omdat de kuikentjes aan het zwemmen waren kon de bemanning van de tankautospuit niets uitvoeren. Zij riepen daarom de hulp in van hun collega’s van de duikploeg.”

Nadat de duikers waren gearriveerd werd al snel door de duikploegleider om niet in te grijpen. “Ze waren té snel en té lastig te vangen. Daarnaast zou het vangen voor zoveel stress bij de dieren zorgen dat dit niet gezond zou zijn. In overleg met de Dierenambulance is besloten de kuikens lekker hun gang te laten gaan. Eens in de zoveel tijd gaat er nog wel gekeken worden hoe het met de diertjes gaat.”