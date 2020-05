‘Versterking is een feestje van experts, aannemers en de overheid’

nieuws

Gebrekkige communicatie, onduidelijkheid over de toekomst en frustratie over de vertraging van de versterking. Dat is de kern van de gesprekken die de gemeente Groningen voerde met inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer over de versterkingsoperatie.

In de reacties en gesprekken luchtten de inwoners vooral hun hart. Het gebrek aan communicatie leidt tot fantaseren, geruchtenvorming, onrust, verdeeldheid en tweedeling in dorpen, zo laten de bewoners aan de gemeente weten. “Het ene huis wordt wel versterkt, het andere niet en je weet niet waarom en je krijgt er geen informatie over”, zo vertelt een bewoners. Andere bewoners spreken over een ‘labyrint van instanties’ en ‘maximale stroperigheid’. “Het is een feestje van experts, aannemers, overheid geworden. Inwoners zijn de draad kwijt”, zo laat een andere inwoner weten.

Aanstaande woensdag wordt het Lokate Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in de gemeenteraad besproken. Tegelijkertijd met het versterkingsplan wordt ook de dorpsvernieuwing voor Ten Post, Ten Boer en Woltersum besproken. Ook hier hadden de bewoners inspraak op. De reacties hierop waren volgens de gemeente verschillend. Een inwoner vindt de uitgangspunten prima, een ander vindt het meer een rapportage dan een plan: “Nergens ambitie.” Iemand mist “Fingerspitzengevoel” in het plan.