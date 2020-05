‘Verspreiding coronavirus in gemeente Groningen blijft laag en stabiel’

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen, evenals het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens, gelijk gebleven sinds maandag. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

7,7 op de 100.000 inwoners uit onze gemeente zijn in een ziekenhuis opgenomen (geweest) met COVID-19, achttien patiënten in absolute getallen. 164 inwoners van de gemeente zijn tot nu toe positief getest, drie inwoners overleden aan de gevolgen van het virus.

Landelijk kwamen er volgens het RIVM 21 mensen te overlijden. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.715 (de sterfgevallen vonden niet allemaal afgelopen 24 uur plaats). In de ziekenhuizen werden afgelopen 24 uur 34 mensen opgenomen met COVID-19, het totaal aantal patiënten dat in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, komt daarmee op 11.613. Bij 108 mensen werd het coronavirus vastgesteld. Het totaal aantal besmette personen staat nu op 44.249.