Verplicht reserveren voor plek op boot naar Schier

Foto Andor Heij. Veerboot Schiermonnikoog

Wie vanaf 1 juni met de boot naar Schiermonnikoog of Ameland wil moet verplicht van tevoren reserveren. Dat heeft rederij Wagenborg woensdagmiddag bekendgemaakt.

Tot 1 juni wordt er gevaren met een derde van de maximale capaciteit. Na 1 juni gaat er een volledige dienstregeling gevaren worden waarbij men echter maar maximaal veertig procent van het normale aantal reizigers mag vervoeren. Om alles in goede banen te laten leiden ziet Wagenborg zich genoodzaakt om binnenkort over te stappen op het reserveren van de bootreis voor eilandbewoners, toeristen, forensen en dagjesmensen.

Op dit moment geldt reserveren alleen voor passagiers van de sneldienst en watertaxi en voor voertuigen met inzittenden op de veerdienst. Om te voorkomen dat reizigers bij drukte voor onverwachte verassingen komen te staan gaat er gewerkt worden op reservering. Reserveren geldt voor zowel voor de heen- als terugreis. “Dit staat haaks op onze filosofie van de afgelopen 100 jaar, waarbij reizen op de bonnefooi van en naar Ameland en Schiermonnikoog altijd het uitgangspunt is geweest. Iedereen is gewend aan de vrijheid om op de veerboot te stappen wanneer hij of zij dat wil. We beseffen heel goed dat dit een grote impact heeft op de eilanders, vaste reizigers en toeristen. Maar om de druk op de mobiliteit naar de eilanden hanteerbaar en veilig te houden, is er met de huidige regels geen ontkomen aan”, zegt directeur Ger van Langen.

De verwachting is dat het reserveringssysteem begin juni operationeel is.