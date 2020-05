Vernielingen op sportpark Coendersborg: “Zelfs een plafond gesloopt”

nieuws

Foto Bert Postma.

Op sportpark Coendersborg worden de laatste tijd vernielingen aangericht. In het clubgebouw van voetbalvereniging Oranje Nassau waren zelfs de plafonds op de toiletten er uit geslagen.

Hoe de vandalen binnen zijn gekomen weet Bert Postma van Oranje Nassau niet. Maar volgens Postma zijn de vernielingen schering en inslag: “De dug-outs van Amicitia VMC zijn vernield. Er zijn bankjes omgegooid of kapot gemaakt en er ligt steeds glas op het kunstgras. Het lijkt wel of corona mensen agressiever maakt”.

Er wordt meer aangetroffen zegt Postma: “Bierflessen, blikjes, lachgascapsules om te snuiven. We blijven het maar opruimen”. Postma zegt dat de gemeente meer toezicht moet houden: “We zijn bezig om bij Oranje Nassau de boel op te knappen en toezichthouders komen dan wel regelmatig kijken of we anderhalve meter afstand houden”.

Vanwege de opknapbeurt zijn de vernielingen voor de club extra wrang. Postma roept op om te helpen in plaats van te slopen. Postma zegt dat ook op andere sportcomplexen in de gemeente regelmatig vernielingen worden aangericht.