Verdachte zendmastbrand blijft langer vastzitten

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

De 34-jarige man uit de stad die verdacht wordt van het in brand steken van een zendmast aan de Koningsweg in Groningen blijft zestig dagen langer in voorlopige hechtenis zitten.

Bij de zendmast ontstond op vrijdagavond 10 april brand. Uit bewakingsbeelden was op te maken dat een man met een jerrycan naar de zendmast liep, de jerrycan leeggoot en vervolgens de vloeistof in brand stak. Dankzij een ooggetuige en medewerkers van een nabijgelegen bedrijf kon het vuur in de kiem gesmoord worden. De verdachte kon twee weken na de brand aangehouden worden in de stad. Dit gebeurde naar aanleiding van tips van kijkers nadat de brandstichting behandeld was in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De man blijft dus zestig dagen langer in voorlopige hechtenis zitten. Zijn advocaten zijn inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit.