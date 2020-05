Verdachte steekpartij De Wijert is 15-jarige jongen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De verdachte van de steekpartij donderdagavond in de Nicolaas Beetsstraat in de Groninger wijk De Wijert is een 15-jarige jongen.

Het slachtoffer is een 19-jarige jongeman. Beide zijn bij de steekpartij gewond geraakt. “Hoe ernstig hun verwondingen zijn weten we nog niet”, aldus politiewoordvoerder Anne Kok. “Ze zijn wel dusdanig dat we ze nog niet hebben kunnen verhoren”.

“Wat de aanleiding van de steekpartij is zijn we nog aan het onderzoeken. Het lijkt er op dat het om een uit de hand gelopen ruzie gaat in de familiaire sfeer”, aldus Kok. De politie is op zoek naar getuigen.

Deel dit artikel: