Verdachte beroving Fongersplaats op vrije voeten

Eén van de drie verdachten die vastzit vanwege de beroving op de Fongersplaats, vorig jaar januari, mag zijn proces thuis afwachten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Op 8 januari 2019 werd een vrouw nabij haar woning beroofd en mishandeld op de Fongersplaats. In december konden drie verdachten aangehouden worden, een 22-jarige man uit Hoogeveen, een 24-jarige man uit Emmen en een 25-jarige man uit Hoogeveen. De politie kwam één van de verdachten op het spoor naar aanleiding van een achtergelaten fiets die op de plaats delict werd aangetroffen. Op deze fiets werd dna-materiaal aangetroffen dat naar de 24-jarige man uit Emmen leidde. Door het afluisteren van zijn telefoon kwamen ook de twee andere verdachten in beeld.

De 22-jarige man is nu vrijgelaten. Deze verdachte heeft geen strafblad en mede vanwege zijn leeftijd besloot de rechter dat hij de start van het proces thuis mag afwachten. De andere twee verdachten blijven wel vastzitten. Hun voorarrest is met drie maanden verlengd. Wanneer het proces begint is nog onbekend.