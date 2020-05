Verbazing over nieuwe spoorwegovergang in Zuidhorn: “Huh? Nog een overweg?”

Verbazing in Zuidhorn. Verschillende mensen vragen zich af waarom er voor gekozen is om een extra spoorwegovergang in het dorp te realiseren op een plek waar er al zich al twee bevinden.

“Ik kijk hier een beetje vreemd van op”, zegt een man die het station na de grootschalige werkzaamheden van afgelopen week komt bekijken. “Bij het station heb je een overweg voor voetgangers, honderd meter verder heb je dan een gloednieuwe overweg voor fietsers en voetgangers, en direct daar weer naast heb je de spoorwegovergang De Gast voor het autoverkeer.” Een treinreiziger snapt het ook niet. “Ik dacht dat spoorbeheerder ProRail graag minder spoorwegovergangen wilde. In de gemeente Westerkwartier geldt dat klaarblijkelijk niet want hier bouwen we er zo eentje bij. Ik snap het nut ook niet om fietsers van het autoverkeer te scheiden. Fietsen doen we in Zuidhorn namelijk gewoon op de weg.”

“Het is een poging om de situatie veiliger te maken”

ProRail-woordvoerder Aldert Baas kan de consternatie wel begrijpen. “De nieuwe spoorwegovergang die we gebouwd hebben bij De Gast is een uitbreiding op de oude overweg. Het is dus één installatie. Met de aanleg hebben we een poging gedaan om de situatie veiliger te maken voor het verkeer. De komst van een extra sneltrein betekent dat er heel veel dingen veranderen. Zo gaat bijvoorbeeld de snelheid op het traject omhoog. Hierdoor zijn we verplicht om te kijken naar de veiligheid en heel specifiek de overwegveiligheid.”

De nieuwe spoorwegovergang is bedoeld voor fietsers en voetgangers en ligt naast de oude overweg. Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl

Een schuine en een haakse ligging

De oude spoorwegovergang De Gast, die gehandhaafd is, ligt schuin ten opzichte van het spoor. “Dit heeft consequenties voor de zichtlijnen. Naar rechts kijken als fietser lukt wel, maar naar links vergt meer moeite. Dit vonden we niet handig. Daarom hebben we de nieuwe spoorwegovergang, die echt specifiek voor fietsers en voetgangers is, haaks op de spoorbaan gelegd waardoor de zichtlijnen beter zijn en de situatie overzichtelijker en dus veiliger is.” Daarnaast is heel bewust gekozen om fietsers en voetgangers te scheiden van het wegverkeer.

Extra sneltrein

De afgelopen tien dagen is er in en rondom Zuidhorn druk gewerkt aan het spoor. Vanaf december gaat er een extra sneltrein rijden en om dit mogelijk te maken zijn er verschillende infrastructurele projecten uitgevoerd. Zo is het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld, heeft Zuidhorn een derde spoor gekregen en zijn de perrons op Grijpskerk verlengd.