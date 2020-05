Veiligheidsregio denkt na over maximaal aantal bezoekers

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Burgemeester Koen Schuiling, tevens hoofd van de veiligheidsregio Groningen, wil nadenken over het aantal bezoekers in culturele centra, bioscopen en restaurants.

In winkels wordt gerekend met de hoeveelheid vierkante meters die een klant gebruikt. Bij een bepaald aantal klanten is de winkel vol en mag er pas een klant in als een ander de winket heeft verlaten. Maar voor de cultuursector, horeca en bioscopen geldt per juni een maximum van dertig bezoekers en per juli honderd, ongeacht de grootte van het pand.

Binnen de veiligheidsregio Groningen wordt nagedacht of de grootte van het gebouw mogelijk maatgevend wordt voor het aantal bezoekers. Dat zou in sommige gevallen meer kunnen zijn, maar ook minder.