‘Veilig fietsnetwerk moet snel aangelegd worden’

nieuws

Er moeten versneld veilige fietsroutes in de provincie aangelegd worden. Dat zegt de Statenfractie van GroenLinks dinsdagavond.

Aanleiding voor de uitspraak is dat het voortgezet onderwijs volgende week weer aan de slag gaat. Omdat de scholieren geen gebruik mogen maken van het openbaar vervoer zijn zij aangewezen op de fiets. Aan het gebruik van de fiets kleven nadelen vindt de fractie. “Met name op het platteland moeten scholieren zich tussen forensen en landbouwmachines op de weg begeven met hun fiets. Het is de hoogste tijd dat we de veiligheid van onze jongeren voorop stellen”, aldus Arjen Nolles van de fractie.

“Voor fietsers en voetgangers hebben we te weinig ruimte gelaten”

GroenLinks begrijpt dat voor 2 juni niet een veilig fietsnetwerk gerealiseerd kan worden. Toch maakt de coronacrisis duidelijk, nu het openbaar vervoer alleen gebruikt mag worden door de belangrijke sectoren, dat de komst van een goed netwerk urgent is. “De politiek wordt nu met de neus op de feiten gedrukt: voor fietsers en voetgangers hebben we gewoon te weinig ruimte gelaten in Nederland. Ouders maken zich nu zorgen om de veiligheid van hun kinderen.”

Fietssnelweg Winsum – Groningen

De burgemeester en de gemeenteraad van Het Hogeland hebben onlangs al de oproep gedaan om de fietssnelweg van Winsum naar Groningen zo snel mogelijk aan te leggen. Volgens GroenLinks is het hebben van fietssnelwegen sowieso belangrijk omdat het openbaar vervoer zich in de toekomst meer en meer richt op robuuste basislijnen. Voor jongeren uit minder grote dorpen is de fiets van toenemend belang. Volgens de partij is er veel te winnen en nog meer te verliezen.