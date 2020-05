Veel vrijwilligers bieden hulp aan, maar GGD Groningen kiest voor professionals

nieuws

Foto: Edward Jenner via Pexels

Hoewel de landelijke GGD’s vorige week nog meldden dat in Nederland ruim 2.500 extra mensen nodig zijn om bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren, laat de GGD Groningen dinsdagmiddag weten dat het hierbij geen individuele vrijwilligers gaat inzetten.

De afgelopen weken heeft de GGD regelmatig aanbiedingen ontvangen van mensen die met het bron- en contactonderzoek willen helpen. De dienst zegt de aangeboden hulp zeer te waarderen, maar dat het ervoor kiest dit te doen met professionals. “Het doet ons goed dat er zoveel interesse is om mee te helpen. Het geeft aan dat we alleen samen corona onder controle krijgen”, zo schrijft de GGD op haar website.

Vrijwilligers die tijdens de coronacrisis toch willen helpen in de zorg, verwijst de GGD door naar andere organisaties. Geschoold personeel kan helpen via Extrahandenvoorderzorg of via Gezondheidszorgbanen. Zonder medische achtergrond verwijst de GGD vrijwilligers door naar het Rode Kruis of een van de regionale vrijwilligersorganisaties de buurt.