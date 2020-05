Veel rookontwikkeling bij containerbrand in Zeeheldenbuurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een afvalcontainer aan de Admiraal de Ruyterlaan in de Zeeheldenbuurt heeft zaterdagavond brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.15 uur binnen waarop er door de brandweer een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een ondergrondse afvalcontainer”, vertelt Ten Cate. “Bij de brand komt veel rook vrij. Aanvankelijk wilde de brandweer door middel van het plaatsen van een standpijp op een hydrant via lage druk de container vol laten lopen met water. Deze brandkraan gaf echter geen water. Daarop hebben ze de volledige tank van de brandweer auto, ongeveer 1.500 liter, leeg laten lopen in de container.”

De brandweerauto werd bij een verderop gelegen brandkraan gevuld waarna er nog eens 1.500 liter in de container werd gepompt. “Daarmee was de brand onder controle en na het nog eens vullen van de tank keerde men weer terug naar de kazerne.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.