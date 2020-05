Veel onduidelijkheid bij Groninger voetbalclubs over start competitie

sport

Foto Andor Heij

Bij de Groninger voetbalclubs is nog veel onduidelijk over de start van de nieuwe competities in het amateurvoetbal. Dat zeggen de bestuurders van Helpman en PKC’83.

door Andor Heij

“We wachten op de KNVB en de gemeente, wat voor een regels die hebben”, aldus voorzitter Jan van der Lei van Helpman. “Ik ben blij dat we weer vooruitgaan, maar hoe gaan we dat invullen?”

Het kabinet besloot woensdag dat de sportcomplexen en de kantines vanaf 1 september pas weer open mogen. Die zitten vanwege de coronacrisis sinds maart dicht. “Een zware beslissing voor de amateurs”, aldus bestuurder en assistent-trainer Robert Groninger van PKC’83. “En heel onduidelijk. Je kunt niet direct in september los, want je moet in augustus oefenwedstrijden kunnen spelen. Ik snap hier niets van. Laten we hopen dat het coronavirus eerder naar een dieptepunt gaat en dat de sportcomplexen in augustus al vrijgegeven worden”.

Start in oktober

Groninger heeft anders wel een oplossing: “Laat de competities in oktober beginnen en in juni eindigen. In april, mei en juni is het mooi weer, dan komt er meer publiek en kun je financieel zo nog wat terug halen”.

Over de kantines is ook onduidelijkheid: “Vallen die nu onder horeca, of onder sport. Dat moeten we van de gemeente weten”, zegt Van der Lei. “We hebben wel weer inkomsten nodig en daarom moet de kantine open”.

Ook PKC heeft die opbrengsten nodig. “Op 1 juni mogen er dertig mensen op een terras, per juli honderd, waarom mogen de kantines dan niet open?”, vraagt Groninger zich af. “Zeg dan dat de kantines per 1 augustus open mogen. Dit vind ik niet kloppen”.

Wel of geen publiek

Zowel Helpman als PKC’83 gaan bekijken of ze een terras kunnen plaatsen, maar of dat bezet gaat worden is de vraag. Waarschijnlijk wordt er in eerste instantie zonder publiek gespeeld, terwijl elders dan wel bijeenkomsten mogelijk zijn. Wel tot slechts honderd mensen. “Bij PKC komen gemiddeld honderd mensen” aldus Groninger. “Daar valt toch wel een mouw aan te passen?”

Helpman heeft er minder moeite mee. “Wedstrijden zonder publiek zijn prima. Ik zou blij zijn als we elke week honderd mensen langs de lijn hebben bij Helpman”, grapt Van der Lei.