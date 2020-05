Vanaf juni elektrische deelscooters te huur in Groningen

Vanaf juni start het Amsterdamse bedrijf Felyx met het plaatsen van 100 elektrische deelscooters in Groningen. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Brussel wordt Groningen de vijfde stad waar Felyx actief is.

Het servicegebied van de scooters zal liggen in het centrum en de omliggende buurten, volgens het bedrijf kan met de deelscooter van Zernike tot aan Haren gereden worden. Via een App kunnen gebruikers een rit op de scooter starten en stoppen. Kosten voor een rit op de scooter zijn dertig cent per minuut.