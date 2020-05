Vanaf juli commissaris voor supporterszaken in RVC van FC Groningen

nieuws

Foto: fcgroningen.nl

De Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen gaat op zoek naar een kandidaat-lid voor de Raad van Commissarisen die supportersaangelegenheden in zijn of haar takenpakket krijgt. Dat meldt de club donderdag op de website.

Met de aanstelling van de nieuwe commissaris geeft FC Groningen gehoor aan de wens van Stichting “Ons Groningen”. Zij pleitten al sinds de ‘informele’ oprichting van deze stichting (in maart vorig jaar) voor de aanstelling van een dergelijke functionaris.

“FC Groningen is van ons allemaal. Het is daarom een goede ontwikkeling om de supporters een rol te geven bij de samenstelling van de RVC”, aldus Marco Out, voorzitter van het Stichtingsbestuur. Ook John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, is blij met het besluit. “Ik roep eenieder op, die zich serieus herkend in het opgestelde profiel, om zich bij ons te melden. Wij zijn heel enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling op supportersgebied.” Ook Wouter Gudde, algemeen directeur van de club is blij met het besluit: “Het goed dat de rol van de supporters binnen de RVC is verankerd.”

Aan het eind van het seizoen verloopt de termijn van Edward Wielens als lid van de RvC . Door het verstrijken van de termijn voor Wielens als RvC-lid ontstaat per 1 juli 2020 de mogelijkheid om in overleg met “Ons Groningen” een commissaris te benoemen. Vanaf 1 juli gaat een voordrachtcommissie, bestaande uit twee leden van de RvC en twee bestuursleden van Ons Groningen, een voorstel doen voor de benoeming van een commissaris.

Mensen die zich herkennen in het opgestelde profiel kunnen zich vóór 21 mei melden bij de voordrachtcommissie via een e-mail aan de Stichting ‘Ons Groningen’ (via info@onsgroningen.com).