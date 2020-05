‘Vanaf 2 juni gespreid naar middelbare school, niet met ov, in lokaal blijven’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Als de middelbare scholen op dinsdag 2 juni weer van start gaan moeten scholieren gespreid naar school. Dit blijkt uit een protocol van de onderwijsorganisaties dat donderdagmiddag op de website van de VO Raad is geplaatst.

In het protocol, dat een advies is, staat te lezen dat leerlingen en docenten anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden maar dat mondkapjes niet nodig zijn. In de praktijk betekent dit dat vanwege de beschikbare ruimte ongeveer een kwart tot een derde van de scholieren tegelijkertijd op school kan zijn. Hoe deze verdeling gemaakt wordt in groepen en hoe deze verdeeld worden over de week is aan de scholen zelf. De voorkeur van de VO Raad is om zoveel mogelijk voor vaste samenstellingen te kiezen en waarbij scholieren met hetzelfde vakkenpakket bij elkaar worden gezet.

Vaste looproutes, kantine blijft dicht en geen gebruik van kluisjes

Daarnaast wordt geadviseerd om in en rondom de scholen met vaste looproutes te werken, verschillende begin- en eindtijden in te stellen van de lessen, leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal blijven waarbij docenten voor hun lessen van lokaal wisselen en de tafels anderhalve meter uit elkaar staan. Tijdens pauzes blijft de kantine gesloten, kluisjes mogen niet gebruikt worden en deuren van lokalen staan open.

Alleen de kern

Het advies is om vanaf 2 juni alleen de kern van de schoolvakken te behandelen. Vakken als lichamelijke opvoeding en handvaardigheid kunnen doorgaan als er maar voldoende afstand wordt gehouden. Les geven via een online omgeving, bijvoorbeeld door lessen te streamen, blijft ook tot de mogelijkheid behoren.

Niet met openbaar vervoer

Daarnaast is het advies aan de leerlingen om zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen. Twaalf procent van de scholieren in het middelbaar onderwijs maakt gebruik van het openbaar vervoer. De onderwijsorganisaties willen dat leerlingen niet met de bus en in de trein naar school komen of om dit zoveel mogelijk beperken. In de spits mag er helemaal niet door leerlingen gereisd worden. Voor leerlingen die verder dan acht kilometer van hun school wonen gaat gekeken worden naar een oplossing.

Of de scholen daadwerkelijk open gaan op 2 juni wordt op 20 mei besloten. Dit is afhankelijk van hoe het virus zich in de tussentijd gaat ontwikkelen.