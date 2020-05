Van Der Schaaf vreest drukte in Groningse binnenstad tijdens aankomend weekeinde

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Loco-burgemeester Roeland van der Schaaf roept Groningers op om, ondanks het mooi weer van zaterdag en Moederdag op zondag, toch zoveel mogelijk thuis te blijven. De gemeente vreest dat het komend weekeinde te druk zal worden in de binnenstad.

“Het is heel belangrijk, ook nu, dat mensen gewoon thuis blijven. Of in ieder geval de drukte te vermijden”, zo stelt Van Der Schaaf. “Het is heel begrijpelijk dat mensen naar buiten willen, helemaal nu er weer meer dingen kunnen, maar vermijdt de drukte.”

De gemeente gaat dit weekend extra stewards inzetten in de binnenstad om mensen te wijzen op de geldende regels: “Ze gaan mensen aanspreken en waarschuwen, maar we kunnen nog steeds gewoon boetes uitschrijven”, gaat Van Der Schaaf verder. Het afsluiten van te drukke plekken is volgens de loco-burgemeester wel een optie, maar niet wenselijk en wordt alleen overwogen bij extreme drukte. Van Der Schaaf roept bewoners en bezoekers dan ook op om het gezonde verstand te gebruiken.