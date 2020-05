Van de nood een deugd maken: Studenten ontwikkelen Coronakit

Vanuit het studentenhuis een bedrijf ontwikkelen. Studenten van de opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement van de Hanze deden het. Ze ontwikkelde de coronakit, vol spullen die helpen tijden de coronacrisis.

Voor hun opleiding moesten Jorgen de Roos en zijn groepsgenoten een studentenbedrijf opzetten. Dat was toen er nog bijna geen corona-gevallen in Nederland waren en de ernst van de situatie nog niet duidelijk was: “Wij wilden het eerst een beetje als lolletje doen, we hadden nooit verwacht het echt zo’n grote pandemie zou gaan worden. Toen het serieus werd zijn wij het ook heel serieus gaan aanpakken,” vertelt Jorgen.

De kit bestaat onder andere uit handgel, handcrème, alcoholdoekjes, handschoenen en papieren zakdoekjes. De coronakits worden thuisbezorgd. “Omdat het een studentenbedrijf is hadden we natuurlijk maar een klein budget, dus het is allemaal nog wat basic. Toch krijgen we al wat bestellingen binnen en we gaan kijken of we het kunnen verbeteren en uitbreiden,” aldus Jorgen.