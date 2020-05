Vakbond: “Half miljoen Nederlanders krijgt geen vakantiegeld”

nieuws

Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat een half miljoen Nederlanders dit jaar geen vakantiegeld krijgt uitbetaald vanwege de coronacrisis. Dat heeft de vakbond zaterdag laten weten.

De vakbond doet de uitspraak naar aanleiding van onderzoek onder 1.700 leden. Acht procent van de ondervraagden zegt dat hun werkgever geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de crisis. Elf procent weet niet of ze vakantiegeld gaan krijgen. CNV is niet blij met de resultaten. Loon inhouden zonder toestemming van de medewerker mag namelijk niet. “Vakantiegeld is een wettelijk recht”, zegt voorzitter Piet Fortuin van de CNV. “We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen.”

Ook vakbond FNV herkent de geluiden. Bij deze bond zijn verschillende verhalen bekend van leden die aangeven dat er druk staat op het uitbetalen van de vakantiedagen.