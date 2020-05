Uitslaande brand in woning Paterswolde

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Meerkoetlaan in Paterswolde is vrijdagavond een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

De melding van de brand kwam rond 20.30 uur binnen. In eerste instantie werd een tankautospuit van de blusgroep Haren opgeroepen maar al snel was duidelijk dat veel meer hulp nodig was. Een tankautospuit van de sectie Sontweg en van de blusgroep Eelde werden ter assistentie opgeroepen. Waterwagens werden opgetrommeld van de korpsen Roden, Eelde, Zuidlaren en Norg. Brandweer Stad assisteert daarnaast met een hoogwerker en een dompelpomp.

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is er niemand gewond geraakt en bevindt zich ook niemand meer in de woning. Aanvankelijk bestond daar onduidelijkheid over waarop voor de zekerheid ook twee ambulances en het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse werden gestuurd. Volgens incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie komt er bij de brand veel rook vrij. “De brand woedt op de twee bovenste verdiepingen van een monumentaal pand. De brand is uitslaand en er komt veel rook vrij.”

Rond 21.00 uur meldt Weening dat de brand vanaf de buitenzijde met drie waterstralen wordt bestreden. “Een vierde straal wordt ingezet vanuit de hoogwerker.” Rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en om mechanische ventilatie uit te schakelen. Vanwege de brand is de straat afgesloten. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is onbekend.